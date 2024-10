1 Laborleiterin Bettina Nies weiht Ingeborg Mühldorfer (Mitte), Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, und Susanne Goebel, Leiterin der Museen Albstadt, in die Besonderheiten der im Maschenmuseum präsentierten Textilien ein. Foto: Martin Kistner

Ganz hinten im Foyer des Tailfinger Maschenmuseums geht es nicht um Vergangenheit, sondern um Zukunft. Die Ausstellungen wechseln; seit Mittwoch stellt sich die Hochschule Albstadt-Sigmaringen vor.









Die ersten drei Aussteller, die seit der Wiedereröffnung nach dem „Refresh“ demonstrierten, was sie in puncto Innovation alles zu bieten haben, waren Firmen – jetzt ist mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen erstmals eine Bildungseinrichtung an der Reihe.