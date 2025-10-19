Ausstellung im Maschenmuseum: 50 Exponate erzählen Geschichte in Albstadt

50 Jahre ist Albstadt alt; die Stadt hat anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die mit dieser Zahl spielt: „50 Jahre – 50 Schätze“.

Das Interesse an der Ausstellung war groß; zahlreiche Besucher waren am Freitagabend zur Vernissage erschienen und alle Stühle im Foyer des Maschenmuseum voll besetzt. Viele der Gäste verband ein besonderer Umstand mit der Ausstellung: Sie waren Paten von jeweils einem der 50 Exponate und hatten dieses auch selbst aus den Beständen der Albstädter Museen ausgewählt, wenn nicht gar aus eigenen zur Verfügung gestellt.

Das Spektrum war und die Geschichte der Stadt Albstadt soll anhand von 50 besonderen Objekten gezeigt werden.

Das erste Grußwort des Abends sprach Roland Schmidt – es war zugleich sein erstes als Erster Bürgermeister von Albstadt. Ungeachtet der finanziellen Probleme der öffentlichen Kassen, versicherte er, betrachte die Stadt die Pflege von Kunst und Kultur als eine ihrer vorrangigen Pflichten, die nie grundsätzlich in Frage gestellt werden dürfen. Eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit nicht kenne und Dinge nicht bewahre, laufe Gefahr, ihre Identität einzubüßen.

Kulturamtsleiter Martin Roscher pflichtete bei: „Die Museen sind das Gedächtnis der Stadt, sozusagen ihre DNA.“ Museumsleiterin Julia Brockmann und ihre Helfer hätten Objekte aus fünf Museen – dem Ebinger Kräuterkasten, der Musikhistorischen Sammlung Jehle im Lautlinger Stauffenberg-Schloss, dem Heimatmuseum Ebingen, dem Onstmettinger Philipp-Matthäus-Hahn-Museum und dem Maschenmuseum selbst zusammengeführt, durch einzelne private Leihgaben, etwa aus dem Nähmaschinen-Museum Mey ergänzt und damit eine logistischen Meisterleistung vollbracht. Das Ergebnis sei kein Vitrinenparcours, sondern ein Raum, in dem Geschichte zum Leben erwache, ein vielstimmiges Konzert, in dem jedes Ausstellungsstück eine eigene Stimme darstelle.

Roscher: „Nehmen Sie sich Zeit für die Details!“

Eine Begleitpublikation gibt es, erstmals seit langem, auch; die einzelnen Exponate werden darin vorgestellt, und auch die Objektpaten kommen zu Wort. Das Spektrum ist beeindruckend; es reicht vom Serpent, einem bizarren spätmittelalterlichen Blasinstrument, aus dem Lautlinger Schloss über die Knopflochmaschine aus dem Museum Mey, einen Höhlenbärenschädel aus dem Kräuterkasten, die „Hahn’sche Rechentrommel“ aus dem Onstmettinger Kasten und einen wollenen Liebestöter aus dem Privatbesitz des 97-jährigen Ebingers Heinz Riediger bis zum Porträtbild der Gräfin Caroline von Stauffenberg – kaum ein für die Albstädter wichtiges Thema sein unberücksichtigt geblieben, freute sich Roscher. „Nehmen Sie sich Zeit für die Details und die Aha-Momente!“

Drittklässler wurden zurichtigen Kuratoren

Julia Brockmann, Leiterin der Albstädter Museen und Organisatorin und treibende Kraft des Projekts „50 Schätze“, bekannte, sie sei zu Beginn ihrer Tätigkeit sehr überrascht gewesen von der Vielfalt, welche die Albstädter Museen zu bieten hätten – die Idee zu dieser Ausstellung gehe auf diese ersten Begegnungen zurück.

Die Vorbereitung der Präsentation habe ihr dann die Möglichkeit eröffnet, die Albstädter selbst einmal näher kennenzulernen – darunter beispielsweise etliche Drittklässler der Ebinger Schalksburgschule, die sich zusammen mit ihrer Nachmittagsbetreuerin Carina Rosenlehner ein Schulhalbjahr lang auf Entdeckungstour durch die Albstädter Museen begeben hätten. „Sie sind in dieser Zeit zu einem kleinen Kuratorenteam geworden und haben auch unseren Blickwinkel verändert“, freute sich Brockmann.

Kostbarstes Exponat ist 28 000 Euro wert

Das kostbarste Exponat der Ausstellung mag einen Versicherungswert von 28 000 Euro haben, doch bei vielen anderen ist der Wert primär ein ideeller: Sie führten zurück in den Alltag vergangener Zeiten, erklärte Brockmann, legten Zeugnis von Mut und Widerstand ab und öffneten den Blick für den Erfindergeist der Menschen auf der Alb. Jedes der 50 Ausstellungsstücke sei auf seine besondere Weise ein „Schatz“.

Die Besucher konnten sich davon im Anschluss an den offiziellen Teil der Vernissage – die Wolfgang Fischer auf dem Piano musikalisch umrahmte – selbst ein Bild machen. Die Ausstellung im Maschenmuseum dauert noch bis zum 29. März 2026.