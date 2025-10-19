Ausstellung im Maschenmuseum: 50 Exponate erzählen Geschichte in Albstadt

50 Jahre ist Albstadt alt; die Stadt hat anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die mit dieser Zahl spielt: „50 Jahre – 50 Schätze“.
Das Interesse an der Ausstellung war groß; zahlreiche Besucher waren am Freitagabend zur Vernissage erschienen und alle Stühle im Foyer des Maschenmuseum voll besetzt. Viele der Gäste verband ein besonderer Umstand mit der Ausstellung: Sie waren Paten von jeweils einem der 50 Exponate und hatten dieses auch selbst aus den Beständen der Albstädter Museen ausgewählt, wenn nicht gar aus eigenen zur Verfügung gestellt.