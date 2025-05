Im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ sind die Werke der Ringsheimerin Sabina Person von nun an im Ettenheimer Rathaus zu sehen. Die Vernissage kam bei den Besuchern bereits gut an.

Auf sehr viel Interesse stieß die Vernissage zur Ausstellung von Sabina Person im Ettenheimer Rathaus. Die Ringsheimerin präsentierte unter dem Titel „Natur und Landschaft“ ihre zweite eigenständige Ausstellung.

Bürgermeister Bruno Metz hieß die Künstlerin und die Gäste im Rathaus willkommen und freute sich, dass damit erneut Kunst im Rathaus direkt erlebt werden könne – eine lebendige Kunst, die Natur und Landschaft, sowohl aus der Region, wie auch aus fernen Ländern zeigt.

Lesen Sie auch

Die Künstlerin Sabina Person, von Beruf Sozialpädagogin, seit 2017 in Ringsheim wohnend, hat sich nach 30 Jahren Berufsleben und schwerer Krankheit mit dem Kunststudium in Freiburg den persönlichen Lebenstraum verwirklicht. Sie ist gerne in der Natur und nimmt sie als Grundmotiv ihres künstlerischen Schaffens. So gibt diese zweite eigene Ausstellung einen guten Einblick in ihre vielseitige künstlerische Aktivität. Sie malt sowohl in Öl auf Leinwand als auch als Besonderheit mit Pastellfarben auf Leinwand.

Werke werden bis 12. September ausgestellt

Davon geben die ausgestellten Bilder eindrucksvollen Einblick und wurden nach der Vernissage von den Gästen intensiv betrachtet. Sabina Person ist aber auch aktiv im Bereich der Druckgrafik unterwegs und lässt mit ihren Bildern eindrucksvolle Landschaften erleben, die deren besondere Schönheit, Kraft und Ruhe widerspiegelnd und auf den Betrachtenden eindrucksvoll wirken.

Die Ausstellung im Ettenheimer Rathaus ist während dessen Öffnungszeiten bis 12. September zu sehen und lädt zur Betrachtung interessanter und eindrucksvolle Bilder aus Natur und Landschaft ein.