Ausstellung im Dörlinbacher Rathaus: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne

Die Kunstausstellung zur 800-Jahr-Feier Dörlinbachs ist in der Gemeinde gut aufgenommen worden. Die Künstler haben daher aus der Finissage am Freitag eine Vernissage gemacht.
Die große Resonanz, welche die Ausstellung der sechs Dörlinbacher Künstler – Birgitta Grimm, Jule Ohnemus, Wilhelm Billharz, Wolfgang Schätzle, Hans Busch und Klaus A. Burth – in dem Jahr des Jubiläums gehabt hat, soll eine dauerhafte Fortsetzung finden. Das kündigte Bürgermeister Matthias Litterst an, der sich sichtlich freute, dass die lange geplante Finissage zum Ende des Dörlinbacher Jubiläums eine spontane Fortsetzung mit überwiegend neuen Bildern des Sextetts gefunden hat. Also verband die Gemeindeverwaltung einen Abschluss mit einem Anfang.