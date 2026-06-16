Ausstellung: „Heimat Albstadt“ - so viel mehr als Spätzle und Natur

Neue Wanderausstellung beschäftigt sich mit dem Ankommen und Heimisch-Werden. Wie Albstadt zur Heimat geworden ist, zeigen authentischen Geschichten von 15 Frauen und Männern.
Die Ausstellung „Ankommen in Albstadt“ lässt Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen, die hier aber nicht geboren sind. Die sich bewusst für Albstadt entschieden haben oder die es hierher verschlagen hat, wie man so schön sagt. Und das aus den verschiedensten Gründen. Albert Sauter, Sponsor und Mitinitiator, brachte es am Mittwochabend auf den Punkt: „Sie alle bereichern unsere Stadt. Die Vielfalt ist es, die uns stark macht.“ Anlass für die Präsentation, die die Agentur „imländle“ sowie die Denkfabrik Zollernalb unterstützt haben, ist ein besonderes Jubiläums. In diesem Jahr feiert das Ebinger Heimatmuseum den 100. Geburtstag. Ein Anlass, um nachzudenken und innezuhalten, befand Sauter: „Denn was bedeutet eigentlich Heimat?“ Die Antworten kommen von den 15 Protagonisten der Ausstellung. Sie erzählen von schwäbischen Lieblingswörtern oder netten Anekdoten, sie berichten von Problemen mit frischen Temperaturen oder der einen oder anderen Sprachbarriere. Sie beschreiben aber auch Nähe, klare Luft, Gemeinschaft und kurze Wege.