9 Osterhasen in allen Variationen gab es bei der Osterausstellung in der Gemeindehalle zu sehen und zu kaufen. Foto: Neher

Bei der Hausener Osterausstellung in der Gemeindehalle gab es besonderen Osterschmuck und außergewöhnliche Geschenkideen.









Link kopiert



Viele Besucher aus Hausen und Umgebung waren am Palmsonntag der Einladung der Ortsgruppe Hausen am Tann des Schwäbischen Albvereins zur Osterausstellung gefolgt. In der Gemeindehalle herrschte einmal mal mehr den ganzen Tag überein reges Kommen und Gehen.