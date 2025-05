Halleneinweihung vor 50 Jahren So feierte Hardt den Meilenstein der Ortsgeschichte

Es waren turbulente Zeiten in Hardt: Der Abwehrkampf gegen die Eingemeindung nach Schramberg war gerade mit vollem Erfolg geglückt, da stand schon das nächste Großereignis an: Der Bau der Turn- und Festhalle. Diese wurde am 10. Mai 1975 – also vor exakt 50 Jahren – eingeweiht.