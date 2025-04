Die Sozialen Medien haben Leseempfehlungen verändert. Heute finden sich Lesetipps etwa auf TikTok. Die dort populären Bücher präsentiert die Mediathek nun in einer Ausstellung namens „BookTok“.

Die Ausstellung richtet sich laut der Mediathek vor allem an Teenager und junge Erwachsene, die so zum Lesen eingeladen würden.

„Lesen muss nicht langweilig sein. Im Gegenteil – die Welt der Bücher hat für jeden etwas zu bieten.“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Ob Krimi, Roman oder Fantasy, in der Mediathek Schramberg und gerade auch der neuen Buchausstellung würde jeder fündig.

Inspiriert von Buchmesse

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass die junge Generation das Lesen aufgegeben habe, zeige sich dort ein ganz anderes Bild. „Oft geht die aktuelle Jugendliteratur in der großen Medienauswahl der Mediathek unter“, sagt Katharina Erentraut, Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur der Stadtverwaltung Schramberg.

Bei der Leipziger Buchmesse im März gab es viele Berichte in den Medien, dass in diesem Jahr besonders viele junge Leser die Buchmesse besucht haben. Besondere Aufmerksamkeit erhielten sogenannte „BookTok“-Titel. Dessen nahm sich nun auch die Mediathek Schramberg an und stellt Bücher aus, die bekannt von Besprechungen und Empfehlungen aus Plattformen wie TikTok und Instagram und Anderen sind.

Die Ausstellung ist ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen. Dort lockt eine Ausstellung mit einer großen Auswahl von Liebesgeschichten, Fantasy-Romanen und mehr mit ansprechenden Covern und kreativen Buchschnitten die Besucher in die Mediathek.