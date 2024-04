Zu der Vernissage von Kunst im Ettenheimer Rathaus (KiR) kamen zahlreiche Kunstinteressierte und Wegbegleiter von Andrea Krappitz. „Wir haben heute Abend wohl die bisher am meisten besuchte Ausstellung“, freute sich Bürgermeister Bruno Metz, der die Ausstellung eröffnete.

Ihre Werkgruppe „Blattwerk“ ist Krappitz’ konsequente Weiterführung ihrer früheren Arbeiten. Sie bildet Motive aus der Natur ab. Ihre Passion gilt den Eigenheiten von Pflanzen, speziell den Blättern. Zimmerpflanzen wie Gummibäume oder Anthurien weckten ihr künstlerisches Interesse. Durch eine starke Vergrößerung des Bildausschnitts wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf Details der Pflanze gelegt, die üblicherweise kaum wahrgenommen werden. So wird das oftmals Unscheinbare sichtbar und die gemalten Pflanzen entfalten beim Betrachten eine neue Ästhetik, Eleganz und Bedeutung.

Lesen Sie auch

Mit ausgewählten Farbkontrasten und Strukturen verfremdet Krappitz auf expressive Weise natürliche Farben und Formen und erreicht mit einer Lasur mehrerer dünner Farbschichten eine Tiefenwirkung, die die Blätter plastisch aus dem Bild ragen lassen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Motiv entstehen dekonstruierte und abstrakte Blätterdarstellungen.

Inspiriert wird Krappitz bei Spaziergängen oder auch im botanischen Garten. Sie erkennt die subtilen Nuancen von Licht und Schatten, Schärfe und Unschärfe sowie Glanz und Mattheit. Ihre Werke zielen darauf ab, diese Effekte und Stimmungen einzufangen. Als Fenster ins Grüne fungieren ihre Bilder, die den Betrachter einladen, an der Wunderwelt der Natur mit allen Facetten und Nuancen teilzuhaben.

Noch bis 28. Juni zu sehen

In die Werke führte Franzjoseph Held von der Akademie für Bildende Künste in Lahr ein, an der Krappitz ein Studium der freien Malerei absolvierte. Seit ihrem Abschluss im Jahre 2025 widmete sie sich leidenschaftlich der Kunst.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni im Ettenheimer Rathaus zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr sowie mittwochs bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und montags von 14 bis 18 Uhr.