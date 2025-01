Täter wohl zu Fuß geflohen Raubüberfall auf Lotto- und Paket-Laden in Horb-Altheim

Aufregung am Samstagmorgen in Horb-Altheim: Ein größeres Polizeiaufgebot ist im Ort unterwegs. Nach mehreren Stimmen vor Ort soll es einen Raubüberfall auf „Tecsoft“ in der Bahnhofstraße gegeben haben.