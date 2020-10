Aussichtsturm in Schömberg Seilbahn wird länger als zunächst geplant

Die beiden Investoren möchten eine Flyline (schienengeführte Seilbahn) und einen Flying Fox (Stahlseilrutsche) bauen. Am Mittwoch ist das für das Projekt notwendige Gutachten über die Fauna und Flora im Rathaus in Schömberg abgegeben worden, teilte Michael Wernecke auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das Rathaus leite dieses Gutachten an das Landratsamt in Calw weiter, war von ihm weiter zu erfahren.