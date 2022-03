1 Der Aussichtsturm "Himmelsglück" hat den ersten Winter gut überstanden. Ab Mai soll es dann mit zwei Seilbahnrutschen weitere Attraktionen geben. Foto: Fritsch

Der Aussichtsturm "Himmelsglück" in der selbst ernannten Glücksgemeinde Schömberg ist beim ersten Zwitschern der Vögel alsbald wieder in aller Munde. Nicht zuletzt weil im Mai noch die beiden Seilrutschen fertig werden sollen. Marina Moser, bald neue Betriebsleiterin, umreißt die weiteren Pläne.















Schömberg - Der Aussichtsturm "Himmelsglück" in Schömberg wurde bekanntlich bereits im Juni des Vorjahres offiziell mit Pomp und Gloria eingeweiht. Auch die Entwicklung der beiden Seilrutschen "Flyline" und "Flying Fox" geht natürlich seitdem unter Hochdruck weiter. Doch wie hat das Bauwerk den ersten richtigen Winter überstanden und was ist im Frühjahr alles geplant? Antworten auf diese Fragen liefert Marina Moser. Die Noch-Chefin der Touristik und Kur (TuK) Schömberg hat den Turmbau zu Schömberg und das ganze Projekt schon länger begleitet. Moser wechselt nun zum 1. Mai zur Schömberg Erlebnis GmbH, die sich um das Betreiben des Turms kümmert. Einen groß angelegten Frühjahrsputz oder ähnliches gibt es laut Moser am Turm allerdings nicht. "Da der Turm ja auch immer Winter geöffnet war, steht jetzt kein spezieller Check-Up an, sondern der Turm wird jeden Morgen und jeden Abend überprüft. Größere Kontrollen sind in einem Wartungsplan festgelegt", erklärt Moser. Und das Fazit nach der ersten Wintersaison fällt der TuK-Leiterin zufolge positiv aus: "Das Bauwerk hat den Winter gut überstanden", freut sie sich.