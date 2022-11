9 Hat alles unter Kontrolle: Mathias Ihde im Führerhaus des Fährschiffs "Meersburg" während der Fahrt über den Überlinger See. Foto: Johannes Feederle

An 365 Tagen im Jahr sind sie 24 Stunden lang im Einsatz, um Autos, Lastwagen, Motorräder und Personen sicher und schnell von Konstanz nach Meersburg zu bringen: Die Bodensee-Fähren der Stadtwerke Konstanz. Wie dieser unermüdliche Einsatz funktioniert? Wir sind mitgefahren.















Es ist Konstanz in Baden-Württemberg, aber es könnte auch Warnemünde an der Ostsee oder Norden in Ostfriesland sein: Möwen fliegen schreiend durch die Luft, eine Bude verkauft maritime Ansichtskarten, Brötchen mit Matjes, Lachs und Bismarckhering, und man kann Matrosen bei der Arbeit zusehen.