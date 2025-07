Wetter bis zum Wochenende oft unbeständig in Deutschland

1 Nass wird es in den kommenden Tagen immer mal wieder. Foto: Marijan Murat/dpa Kein Hitzetag in Sicht, dafür Starkregengefahr: Bis zum Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft mit Schauern und Gewittern.







Offenbach - Nach starkem Regen in den vergangenen Tagen bleibt es auch bis zum Wochenende oft unbeständig in Deutschland. Insbesondere im Norden soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch nass werden. Örtlich kann es Gewitter geben.