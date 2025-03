Außergewöhnliches Farbspiel: Wieso man Debora Weissers Kunst am besten live in Königsfeld erlebt

Wieso man Debora Weissers Kunst am besten live in Königsfeld erlebt

1 Debora Weisser mit einem ihrer Werke bei den Vorbereitungen in der Galerie K3 – was man hier noch nicht erkennen kann: In anderem Licht verändert das Gemälde sein Aussehen komplett. Foto: Helen Moser

Debora Weisser macht Kunst, die man am besten selbst erlebt – denn je nachdem, in welchem Licht man sie betrachtet, ändert sich ihr Aussehen. Ihren außergewöhnlichen Stil entdeckte Weisser auf bemerkenswerte Weise. Sie machte ihre Not zur Tugend.









Feine pinke, grüne und blaue Linien durchziehen den türkisen Hintergrund. Dann wieder leuchten die Klekse in diesen Farben geradezu auf, so gut heben sie sich vom dunkelblauen Grund ab. Und schließlich strahlen große wolkenähnliche Flächen in sattem Grün auf dunklem Hintergrund. Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass der Flyer, mit dem die Galerie K3 in der Königsfelder Gartenstraße ihre nächste Ausstellung ankündigt, drei Mal ein und dasselbe Bild zeigt.