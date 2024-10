Außergewöhnlicher Studienstart: 350 neue Studenten des KIT blicken hinter die Kulissen des Europa-Park

1 Hunderte Erstsemester der Maschinenbau-Fakultät des KIT im Europa-Park. Foto: Europa-Park

Das erste Semester startete für die angehenden Ingenieure in dem Ruster Freizeitpark. Inhaber Roland Mack und das Karlsruher Institut für Technologie haben eine persönliche Verbindung.









Link kopiert



Rund 350 Erstsemester der Fakultät für Maschinenbau des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erlebten im Europa-Park einen besonderen Start in ihre Studienzeit. Bereits zum zwölften Mal verbrachten die angehenden Ingenieure auf Einladung von Inhaber Roland Mack den ersten Tag ihres neuen Lebensabschnitts in dem Ruster Freizeitpark, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks. Die Attraktionen würden Ingenieurskunst und Erfindergeist in besonderem Maße vereinen und eine Inspiration für die frisch gebackenen Studenten darstellen.