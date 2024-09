Außergewöhnlicher Prozess: Brutaler Biss in den Finger im ZfP Calw

1 Am Landgericht Tübingen wurde ein außergewöhnlicher Prozess verhandelt. Foto: Thomas Fritsch

Ein Patient im psychiatrischen Krankenhaus Calw hat einem Pfleger eine Fingerkuppe abgebissen. Nun steht er in Tübingen vor Gericht.









Es ist ein Prozess, den es nicht alle Tage gibt. Die Anklage lautet zunächst eher lapidar: Körperverletzung. Tatort ist das Zentrum für Psychiatrie in Calw, Tatzeit ist der frühe Morgen, kurz nach sechs Uhr, Mitte Mai vergangenen Jahres. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 25-jährigen Mann schwarzer Hautfarbe. Ein anderer Patient beschimpft ihn an diesem Morgen als „Nigger“. Der junge Mann, der an paranoider Schizophrenie leidet, ist über die Beleidigung empört und wendet sich in gesteigerter psychischer Erregung an die Pflegekräfte.