1 Hilfe und Trost am Telefon: Die Telefonseelsorge Nordschwarzwald hat in Freudenstadt eine Außenstelle eingerichtet. Foto: Weber

Die neue Außenstelle der Telefonseelsorge hat den Betrieb inzwischen schon aufgenommen. Sie ist im bundesweiten System eingebunden.









Die Telefonseelsorge Nordschwarzwald mit Sitz in Pforzheim hat in Freudenstadt eine Außenstelle in Betrieb genommen. Am 24. Februar wurde das erste telefonische Seelsorgegespräch in der Außenstelle geführt.