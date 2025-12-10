Außenpolitik von Donald Trump: Ohne viel Rücksicht auf die Schwachen

Die US-Außenpolitik unter Donald Trump wirkt oft verwirrend. Eine Konstante aber lässt sich erkennen: Der Präsident denkt in klassischen Einflusszonen und handelt danach.
Rund eine Woche brauchte die „USS Gerald R. Ford“ Anfang November, um vom Mittelmeer an ihren neuen Einsatzort zu fahren: das karibische Meer. Der 333 Meter lange Flugzeugträger gehört zu den größten Kriegsschiffen der Welt. Wenn dieser Gigant in einem Gewässer auftaucht, ist das eine unübersehbare Demonstration einer überragenden Militärmacht.