Parkflächen müssen weichen - Kontroverse dauert an

Außengastronomie in Donaueschingen

1 Das Streitobjekt: der Außenbereich der Bar Black Pearl. Für die Terrasse mussten Parkflächen weichen. Das passt nicht jedem – zumal die Bar nur an vier Abenden die Woche auf habe. Foto: Jens Wursthorn

Für die Außenbestuhlung weichen Parkflächen in der Innenstadt. Was halten Donaueschinger Dienstleister davon?









Link kopiert



Ein lauer Sommertag, ein Treffen mit Freunden: Wer sitzt da nicht gerne im Freien? Um das zu schaffen, braucht es eine Außenbestuhlung vor den Gaststätten. In der Kernstadt ist das nicht so einfach. Denn im Regelfall müssen dafür Parkplätze weichen. In Donaueschingen liefert das bereits reichlich Konfliktstoff.