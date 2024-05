Außengastronomie in Balingen

1 Umrandung der Außengastronomie nach den neuen Gestaltungsrichtlinien Foto: Wolff

Gastronomen in Balingen können anliegende Parkplätze für die Außenbewirtung benutzen. Ursprünglich als Corona-Hilfe gestartet möchte die Stadt das Konzept nun etablieren. Wirte sehen dabei vor allem die Gestaltungsvorgaben als Problem.









Der Sommer naht, auch wenn so manches Unwetter es nicht sofort erahnen lässt. Gäste in Bars und Restaurants freuen sich, in den kommenden Monaten auch draußen essen und trinken zu können.