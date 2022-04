Alarm in Flüchtlingsunterkunft Feuerwehr Rottweil rückt zum Alten Spital aus

Schreck in der Rottweiler Innenstadt am frühen Nachmittag: In der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge in der unteren Hauptstraße hat der Brandmeldealarm ausgelöst. Der Löschzug der Feuerwehr Rottweil rückte aus – Bewohner brachten sich in Sicherheit.