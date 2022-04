Außengastronomie in Balingen

1 Die Bahnhof-Apotheke in Balingen: Inhaberin Gabriele Seifert beklagt unter anderem, dass zu viele Parkplätze von Außengastronomie belegt werden. Foto: Maier

Gabriele Seifert von der Balinger Bahnhof-Apotheke hält gar nichts davon, dass Gastwirte weiterhin Parkplätze vor ihrem Lokal als eine Art Biergarten nutzen dürfen. Niemand habe gefragt, wie es Geschäftsleuten oder Anwohnern gehe.















Balingen - Als eine Art Corona-Nothilfe waren die Mini-Lokale gedacht gewesen, die mittels Europaletten oder anderem Mobiliar auf Parkplätzen vor Gastwirtschaften oder Imbisslokalen aufgebaut worden sind. Die FDP im Balinger Gemeinderat hatte beantragt, dass diese Form der Außengastronomie erneut erlaubt sein soll – unter gewissen Auflagen. Dem ist der Verwaltungsausschuss gefolgt.

Apothekerin hat "extremes Problem"

Gabriele Seifert hat damit ein "extremes Problem": Zunächst habe es geheißen, diese Freiluftwirtschaften seien auf die Fläche direkt vor den Lokalen begrenzt, "jetzt dürfen alle machen, was sie wollen". In der Bahnhofstraße seien beispielsweise "80 Prozent der Parkplätze belegt mit Gastronomie". Das gehe "bis zu unserer Tür", so die Apothekerin. Die Folgen: "Belästigungen, Müll, Lärm, Geruch." Auch seien die Empfehlungen, wie eine "Möblierung" aussehen solle, eine "Lachnummer". Nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung soll hochwertiges Mobiliar erwünscht sein, ebenso Materialien wie Holz oder Stahl. Kunststoff sei weniger gern gesehen.

Belästigung durch Lärm, Geruch und Müll

Sie kreidet der FDP an, ihren Antrag gestellt zu haben, ohne mit den Gewerbetreibenden gesprochen zu haben. Gabriele Seifert stellt die Frage, wo die Stadt Balingen mit ihrer Entwicklung hin wolle: "Nur noch Kneipen?" Auch der Einzelhandel müsse berücksichtigt werden. Die Folgen der Außengastronomie am Straßenrand: Geschäftsleute hätten keine Parkplätze mehr für ihre Kunden; Anwohner müssten "nächtliche Eskapaden" ertragen. Sie sieht keine Notwendigkeit mehr, aufs Neue derartige Sonderregelungen für Außengastronomie zu treffen: "Corona ist vorbei." "Ich kämpfe seit 25 Jahren", sagt die Inhaberin der Bahnhof-Apotheke: "Wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet."