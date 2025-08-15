Außenbecken im Westbad: Freiburger erobern ihr Freibad im Sturm zurück

Die Rückkehr des Außenbeckens im Freiburger Westbad wurde lange herbeigesehnt. Nach 8000 Tagen gibt es für die insgesamt 5000 Besucher kein Halten mehr.
Der Ansturm ist riesig: Bei sommerlichen 33 Grad türmen sich Fahrräder an allen Ecken, es gibt keine freien Parkplätze mehr und ständig kommen weitere Menschen zu Fuß in die Ensisheimerstraße. Sie alle wollen bei der Eröffnung des neuen Außenbeckens des Freiburger Westbads dabei sein. 2003 wurde das Außenbecken aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs und klammer Stadtkassen geschlossen. Es waren 22 Jahre, in denen viele Freiburger für ihr Westbad gekämpft haben. Nun erstrahlt der neue Außenbereich im Westbad in neuem Glanz.