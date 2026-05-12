Außen- und Sicherheitspolitik: Die Selbstblockade der EU

Außenminister Wadephul fordert, das Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Sicherheitspolitik abzuschaffen. Das ist im Moment Energieverschwendung, kommentiert Rainer Pörtner.
Annalena Baerbock dürfte sich gefreut haben, wie sehr ihr Johann Wadephul nach dem Munde redete. In einer Grundsatzrede hat der aktuelle deutsche Außenminister dieser Tage wortreich die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik gefordert. Wadephul wählte dafür ungewöhnlich dramatische Worte.