Freibad in Bad Liebenzell Jetzt müssen auch die Camper zahlen – doch das ist noch nicht alles

Bislang durften die Gäste auf dem Campingplatz das Freibad in Bad Liebenzell kostenlos nutzen. Damit ist nun vorbei. Sie bezahlen jetzt Eintritt. Was sind die Gründe und was ist mit den anderen Besuchern?