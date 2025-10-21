Ausschuss für Umwelt und Technik: Wasserschutzgebiete in Sulgen und Heiligenbronn sollen neu gefasst werden

Wasserschutzgebiete in Sulgen und Heiligenbronn sollen neu gefasst werden

Die neuen Wasserschutzzonen reichen bis an die Bebauung in Hausteile in Heiligenbronn. Foto: Ziechaus Für die Tiefbrunnen Scheurenbauernhof, Brambach und Hefterwald wurde 1971 eine große Wasserschutzgebietszone in verschiedenen Schutzgraden in Sulgen ausgewiesen.







Aufgrund von neuen hydrogeologischen Gutachten, die im April 2024 übergeben wurden, könnte die Abgrenzung der Schutzgebiete neu gefasst werden. Zudem haben die Stadtwerke Schramberg die Brunnen im Bereich Vierhäuser aufgegeben. Somit könnten die Bereiche Industriegebiet Lienberg und der zukünftige Industriepark Schwarzwald (Schießacker) als Schutzgebietszonen entfallen. Allerdings müsste die Schutzzone II um die Quellfassung größer gefasst und angepasst werden. Das führte dazu, dass Teile des bisher geplanten Baugebiets Hausteile in Heiligenbronn in Zone II fallen würde und nicht mehr bebaut werden dürften.