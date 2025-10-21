Ausschuss für Umwelt und Technik: Wasserschutzgebiete in Sulgen und Heiligenbronn sollen neu gefasst werden
Die neuen Wasserschutzzonen reichen bis an die Bebauung in Hausteile in Heiligenbronn. Foto: Ziechaus

Für die Tiefbrunnen Scheurenbauernhof, Brambach und Hefterwald wurde 1971 eine große Wasserschutzgebietszone in verschiedenen Schutzgraden in Sulgen ausgewiesen.

Aufgrund von neuen hydrogeologischen Gutachten, die im April 2024 übergeben wurden, könnte die Abgrenzung der Schutzgebiete neu gefasst werden. Zudem haben die Stadtwerke Schramberg die Brunnen im Bereich Vierhäuser aufgegeben. Somit könnten die Bereiche Industriegebiet Lienberg und der zukünftige Industriepark Schwarzwald (Schießacker) als Schutzgebietszonen entfallen. Allerdings müsste die Schutzzone II um die Quellfassung größer gefasst und angepasst werden. Das führte dazu, dass Teile des bisher geplanten Baugebiets Hausteile in Heiligenbronn in Zone II fallen würde und nicht mehr bebaut werden dürften.

 

Mit der gewünschten Neufestlegung fiele das Industriegebiet Lienberg aus den Schutzgebieten raus und hätte weniger Auflagen. Der Innovationspark Schwarzwald wäre möglich ohne größere Bauverbote.

Einstimmige Empfehlung der Neuabgrenzung

Für das Wohngebiet Hausteile soll die Stadt einen größeren Abstand zum Wohngebiet erbitten, so dass die jüngst geplante Erschließungsstraße für die Stiftung gebaut werden kann. Der AUT empfahl einstimmig die Neuabgrenzung eines gemeinsamen Wasserschutzgebiets für die Tiefbrunnen Scheurenbauernhof, Brambach und Hefterwald.

 