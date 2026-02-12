Ausschüttung für 2025: So hoch fällt die Dividende für Mercedes-Aktionäre aus

Für das Geschäftsjahr 2025 ist nun eine Dividende von 3,50 Euro vorgesehen. Das sind 0,80 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung am 16. April muss der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat noch beschlossen werden. Dividenden-berechtigt sind alle, die das Papier von Mercedes-Benz zum Stichtag der Hauptversammlung halten.