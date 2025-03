Ausschüttung für 2024: So hoch ist die Daimler-Truck-Dividende

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck ist seit der Abspaltung vom Pkw-Konzern Mercedes-Benz am 1. Dezember 2021 ein eigenständiger Konzern und wird im Aktienindex Dax notiert. Im zurückliegenden Geschäftsjahr ist der bereinigte operative Gewinn (Ebit) des global tätigen Nutzfahrzeugkonzerns um 15 Prozent auf 4,67 Milliarden Euro gesunken. Die Dividende für die Aktionäre aber bleibt stabil.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Aufsichtsrat von Daimler Truck der Hauptversammlung vorschlagen, pro Aktie wie im Vorjahr 1,90 Euro auszuschütten. Die Dividende erhält, wer das Papier am Tag der Hauptversammlung besitzt. Sie findet am 27. Mai 2025 statt. Gemäß Aktiengesetz sind Dividenden am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Bankarbeitstag fällig.

Der Umsatz von Daimler Truck sank 2024 von 55,9 auf 54,1 Milliarden Euro. Der Free Cash Flow, also die Kennzahl dafür, wie viel Geld in die Kasse geflossen ist, stieg von 2,81 auf 3,15 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite sank von 9,9 auf 8,9 Prozent. Geprägt war das Jahr von guten Ergebnissen in Nordamerika sowie in der Bussparte, Probleme machte vor allem das Lkw-Geschäft in Europa.

Finanzvorständin Eva Scherer (links) und Daimler-Truck-Chefin Karin Radström Foto: Daimler Truck AG

Wer zum Zeitpunkt der Abspaltung Aktien der früheren Daimler AG besessen hat, bekam damals Truck-Aktien im Verhältnis von 2:1 zugeteilt. Wer beispielsweise 20 Daimler-Aktien hielt, besaß danach 20 Mercedes-Benz-Aktien und zehn Daimler-Truck-Aktien. Wer diese bis heute behalten hat, profitiert nun von zwei Ausschüttungen. Bei der Mercedes-Benz AG beläuft sich die Dividende in diesem Jahr auf 4,30 Euro je Aktie.