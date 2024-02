Ausschreitungen in Biberach: Wie viel Polizei ist normalerweise beim Aschermittwoch?

1 Normalerweise bedarf die Veranstaltung keines großen Polizeiaufgebots. Foto: dpa/Silas Stein (Archiv)

Der Polizeieinsatz beim politischen Aschermittwoch der Grünen im Land wird stark kritisiert, auch wegen der Zahl der anwesenden Beamten. Doch was wäre der Normalfall?









Der Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich am Mittwoch im Innenausschuss Kritik am Polizeieinsatz in Biberach beim Aschermittwoch der Grünen anhören müssen. Es sei mit zu wenig Einsatzkräften geplant gewesen. In den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs waren es 90 Beamtinnen und Beamten, dann wurden Kräfte nachgefordert und es waren rund 200 im Einsatz.