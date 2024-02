Ausschreitungen in Biberach: Staatsschutz ermittelt wegen Landfriedensbruchs

1 Innenminister Strobl gab bekannt, dass ein 20-köpfige Ermittlungsgruppe die Geschehnisse in Biberach aufarbeitet. Foto: dpa/Silas Stein

Innenminister Thomas Strobl hat in der Kabinettssitzung Stellung zu den gewaltsamen Demonstrationen in Biberach genommen. Eine Ermittlungsgruppe unter der Leitung des Staatsschutzes wird weiter ermitteln.









Nach den gewalttätigen Ausschreitungen beim politischen Aschermittwoch in Biberach wird in einem Fall wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) berichtete am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Brüssel von mehr als 15 Ermittlungsverfahren – darunter acht Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten und zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetztes. „Darüber hinaus ermittelt die Polizei zu weiteren Straftaten, nämlich Nötigungen, Verdacht der Gefangenenbefreiung, Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und weitere Verkehrsdelikte sowie zu Ordnungsstörungen“, sagte Strobl im Anschluss.