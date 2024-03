1 In Biberach kam es zu Ausschreitungen. Foto: dpa/Silas Stein

Die gewaltsamen Proteste beim politischen Aschermittwoch in Biberach beschäftigen die Justiz weiter. Einige Tatverdächtige wurden schon ermittelt.









Nach den gewaltsamen Ausschreitungen am politischen Aschermittwoch in Biberach sind laut Staatsanwaltschaft 41 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Tatvorwürfe reichen von Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte bis hin zur öffentlichen Aufforderung zur Begehung einer Straftat, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Ravensburg mitteilte. „Es ist ein großer Komplex“, sagte ein Staatsanwalt. Auch gegen zwei Polizisten werde nach Vorwürfen von Demonstranten wegen Körperverletzung im Amt ermittelt.