Ausscheiden Jürgen Moosmann: Stefan Grimm rückt im Schramberger Gemeinderat nach
Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr verpflichtet Stefan Grimm als neuen Gemeinderat. Foto: Fritsche

Die Verpflichtung von Stefan Grimm als nachrückendes Mitglied des Gemeinderats in Folge des Ausscheidens von Herrn Jürgen Moosmann stand als erster Punkt auf der Gemeinderatssitzung.

Nach elf Jahren als Ortschafts- und Gemeinderat hatte im Juli Jürgen Moosmann den Antrag gestellt, während der laufenden Wahlperiode aus dem Gemeinderat auszuscheiden. In seiner Sitzung am 24. Juli beschloss der Gemeinderat einstimmig, dem Antrag stattzugeben, so dass Moosmann innerhalb der Wahlperiode aus dem Gemeinderat der Großen Kreisstadt Schramberg ausscheiden konnte.

 

Keine Hinderungsgründe

Nach der Zustimmung des Gemeinderats zum Antrag von Moosmann wurde ein Nachrücken des nächsten Ersatzbewerbers notwendig. Ersatzbewerber ist Stefan Grimm, wie Moosmann Mitglied der Fraktion Neue/Freie Liste. Grimm ist derzeit in Schramberg mit Hauptwohnsitz gemeldet. Hinderungsgründe, wonach ein Einziehen in den Gemeinderat nicht möglich wäre oder gegen das Nachrücken sprechen würden, seien nicht bekannt, formulierte Fachbereichsleiter Christian Birkle in der Sitzungsvorlage. Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, Stefan Grimm als nachrückendes Mitglied des Gemeinderats zu verpflichten.

 