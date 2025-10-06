Ausscheiden Jürgen Moosmann: Stefan Grimm rückt im Schramberger Gemeinderat nach

Die Verpflichtung von Stefan Grimm als nachrückendes Mitglied des Gemeinderats in Folge des Ausscheidens von Herrn Jürgen Moosmann stand als erster Punkt auf der Gemeinderatssitzung.
Nach elf Jahren als Ortschafts- und Gemeinderat hatte im Juli Jürgen Moosmann den Antrag gestellt, während der laufenden Wahlperiode aus dem Gemeinderat auszuscheiden. In seiner Sitzung am 24. Juli beschloss der Gemeinderat einstimmig, dem Antrag stattzugeben, so dass Moosmann innerhalb der Wahlperiode aus dem Gemeinderat der Großen Kreisstadt Schramberg ausscheiden konnte.