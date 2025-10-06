Ausscheiden Jürgen Moosmann: Stefan Grimm rückt im Schramberger Gemeinderat nach

Keine Hinderungsgründe

Nach der Zustimmung des Gemeinderats zum Antrag von Moosmann wurde ein Nachrücken des nächsten Ersatzbewerbers notwendig. Ersatzbewerber ist Stefan Grimm, wie Moosmann Mitglied der Fraktion Neue/Freie Liste. Grimm ist derzeit in Schramberg mit Hauptwohnsitz gemeldet. Hinderungsgründe, wonach ein Einziehen in den Gemeinderat nicht möglich wäre oder gegen das Nachrücken sprechen würden, seien nicht bekannt, formulierte Fachbereichsleiter Christian Birkle in der Sitzungsvorlage. Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, Stefan Grimm als nachrückendes Mitglied des Gemeinderats zu verpflichten.