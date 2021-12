2 Der Ball ruht derzeit, doch das Spiele zwischen dem SV 03 Tübingen und der SG Empfingen vor einigen Wochen erhitzt derzeit die Gemüter aufgrund eines angebliche rassistischen Vorfalls. Foto: Eibner

Die SG Empfingen sieht sich mit einer angeblich rassistischen Beleidigung in einer Partie gegen den SV 03 Tübingen vor einigen Wochen konfrontiert. Doch der Spieler dementiert die Vorwürfe.















Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr für die SG Empfingen in der Landesliga 3, bevor die Runde vorzeitig abgesagt wird. Es geht gegen den SV 03 Tübingen. Am Ende steht eine 3:0-Niederlage, doch das wird zur Nebensache. In der 84. Minute kommt es zu einem Zweikampf zwischen einem Tübinger und einem Empfinger Spieler. Ein Wortgefecht folgt. Der Tübinger Spieler mit dunkler Hautfarbe ist außer sich und wird von seinem Trainer vom Platz geholt. Dann sogar ausgewechselt. So verfolgt es Empfingens Trainer Philipp Wolf von der anderen Seite des Spielfelds aus. Was genau gesagt wurde – das wissen am Ende nur die beiden Spieler. Denn auch der Schiedsrichter, der sich in direkter Nähe zum Geschehen befand, sagt, dass er nichts gehört habe.