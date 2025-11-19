Ausrüstung der Streitkräfte: Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr

Das Heer wartet auf die großen Waffensysteme, die aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr bestellt wurden. Bei den Panzern der Truppe wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen.
München/Strausberg - Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren knapp 200 neu entwickelte Leopard-Panzer erhalten. Die ersten 18 sollten sehr schnell kommen, 105 weitere seien im vergangenen Jahr bestellt worden, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der offiziellen Vorstellung des Leopard 2 A8 genannten Panzermodells durch den Hersteller KNDS in München. Darüber hinaus plant die Bundesregierung nach Worten des SPD-Politikers für das kommende Jahr eine Beschaffungsvorlage für weitere 75 Stück.