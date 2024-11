Ausrottung von Kinderlähmung: Bericht über Angriff auf Polio-Impfzentrum im Gazastreifen

1 Die Polio-Impfkampagne im nördlichen Gazastreifen ist nach einer Unterbrechung wegen heftiger Kämpfe wieder angelaufen. Foto: Hadi Daoud Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die Polio-Impfungen im Gazastreifen sind nach einer Unterbrechung wegen heftiger Kämpfe wieder angelaufen. Am ersten Tag der neuen Impfrunde hat die WHO einen beunruhigenden Bericht erhalten.









Link kopiert



Gaza - Während die Polio-Impfkampagne im nördlichen Teil des Gazastreifens fortgesetzt wird, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eigenen Angaben nach einen Bericht über einen Angriff auf ein Impfzentrum erhalten. "Sechs Menschen, darunter vier Kinder, wurden verletzt", schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf X. Er teilte zunächst nicht mit, wer das medizinische Zentrum am Samstag attackiert haben soll. In dem Gebiet habe es wegen der laufenden Impfkampagne eine taktische Feuerpause gegeben.