Plötzlich geht es beim Schwarzwälder Paar in Kiew ganz schnell

1 In der Ukraine, hier ein mobiler Kontrollpunkt in Charkiw, schwelt der Konflikt mit Russland weiter. Derweil konnte ein Schwarzwälder Paar nach Schwierigkeiten bei Passangelegenheiten nun ausreisen. Foto: Maloletka

Schnelle Wende im Falle der festgesessenen Familie in der Ukraine: Das Ehepaar aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis konnte Mitte der Woche das Krisengebiet verlassen. Ein überraschender Termin bei der Botschaft hatte dies möglich gemacht.















Schwarzwald-Baar-Kreis/Kiew - Groß war die Verzweiflung bei den beiden 27-Jährigen und ihrem frisch geborenen Kind. Aufgrund einer Leihmutterschaft waren die Schwarzwälder zur Geburt ihres gemeinsamen Kindes vor rund einem Monat in die Ukraine gereist. Zunächst lief alles glatt – doch mit dem Urlaub einer Mitarbeiterin in der Botschaft fingen die Probleme an.