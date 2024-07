1 Murat Coşkun hat bei der Museumsnacht am 20. Juli im Innenhof des Freiburger Museums Natur und Mensch gespielt. Foto: Städtische Museen Freiburg

Der Freiburger Musiker wurde mit dem städtischen Reinhold-Schneider-Preis ausgezeichnet.









Link kopiert



Der Freiburger Schlagzeuger Murat Coskun hat den mit 15 000 Euro dotierten Reinhold-Schneider-Kulturpreis der Stadt Freiburg erhalten. Das im Rahmen der Preisverleihung vergebene Stipendium in Höhe von 6000 Euro geht zu gleichen Teilen an die Dirigentin Friederike Scheunchen und die Mädchenkantorei am Freiburger Münster.