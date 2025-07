Ausnahmetalent aus Balingen: Eva Zimmermann möchte Menschen mit Gesang berühren

1 Eva Zimmermann am Klavier Foto: Hübner Das Ausnahmetalent aus Balingen startet ein Gesangsstudium in Weimar.







Die 19-jährige Nachwuchssängerin startet im Wintersemester an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar in Thüringen. Eva Zimmermann, Schülerin der Musikschule Hübner, hatte kürzlich die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar erfolgreich gemeistert. Im kommenden Wintersemester wird daher sie ihr Studium im Fach Gesang und Musiktheater aufnehmen und damit den Grundstein für eine künstlerische Karriere legen.