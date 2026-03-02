Ausnahmemusiker in Altensteig: Faszinierende Klänge aus der Jazz-Oberliga

Die Konzertreihe Jazz im Bürgerhaus in Altensteig startete echt wuchtig in die neue Saison: Zwei Ausnahme-Virtuosen ließen im prall gefüllten Saal keinen Wunsch offen.

Der erste Eindruck bei Jazz im Bürgerhaus täuschte nicht: Man hatte mit Musikern der Jazz-Oberliga zu tun. Nachdem Jon Sass (Tuba) und Arkady Shilkloper (Horn, Kuhlohorn, Alphorn) einiges über ihre mehr als 20-jährige Zusammenarbeit und über weltweite Erfolge in aller Bescheidenheit und mit Humor schmunzelten, entpuppten sie sich als ein fabelhaft aufeinander eingespieltes und unkonventionell groovendes Mini-Ensemble mit Nerv, Biss und Humor.

Ideenreiche Eigenkompositionen Während ihres zweistündigen Konzerts präsentierten sie mehrere Eigenkompositionen. Diese zeugten von einem schier unerschöpflichen Ideenreichtum und instrumentaler Brillanz – um nur die perlenden, unschlagbar homogen gespielten Unisoni zu erwähnen. Die Bewunderung und Neugier des Publikums wuchsen und die Spannung entlud sich im üppigen Applaus mit Bravorufen nach jedem Stück.

Der Tubist Sass polierte das (leider) bescheidene Image seines imposanten Instruments auf und adelte es geradezu. Denn sowohl in den wiederkehrenden Blues-Begleit-Formeln als auch in mehreren Soli sprengte das tiefste aller Blechblasinstrumente die Grenzen des Möglichen mit seiner Flinkheit, Farbgebung und dynamischen Vielfalt. Dabei schien Sass seine Tuba ein Eigenleben führen zu lassen und er begeisterte die Zuhörer mit der Varietät des überreichen Klangvolumens.

Arkady Shilkloper, hier mit Jon Sass (rechts), zeigte, welche Töne man einem Alphorn entlocken kann. Foto: Maria Kosowska-Nemeth

Sein Partner Shilkloper lebte seine Leidenschaft für Jazzmusik gleich auf drei Instrumenten aus. Die Milde des Horns bekam zeitweise den hellen Glanz einer Trompete. Dem überdimensionalen Alphorn entlockte Shilkloper einen seidig-glatten Klang im breiten Tonumfang sowie mehrere Sondereffekte. Zwischendurch zog er die Zuhörer in den Bann der schier unberechenbaren balkanischen Rhythmen, die er auf dem Kuhlohorn (eine Variante des Flügelhorns) bravourös Solo interpretierte.

Improvisationen im freien Raum

Atemberaubende Virtuosität, phänomenale Atemtechnik, musikalische Intuition und die künstlerische Einigkeit erlaubten den ebenbürtigen Virtuosen, das Groove-Terrain kurzzeitig zu verlassen, um in einem quasi arhythmischen Raum frei zu improvisieren. Auch diese Darbietung zählte zu den Superleistungen bei Jazz im Bürgerhaus.

Beide Künstler fühlen sich sehr wohl in der herzlich-warmen Atmosphäre und unterhielten prächtig sowohl die Zuhörer als auch sich selbst. Gerne stillten sie den Publikumsappetit auf Mehr und schlossen den Abend der Spitzenklasse mit einer Zugabe ab.