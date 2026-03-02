Ausnahmemusiker in Altensteig: Faszinierende Klänge aus der Jazz-Oberliga

Die Konzertreihe Jazz im Bürgerhaus in Altensteig startete echt wuchtig in die neue Saison: Zwei Ausnahme-Virtuosen ließen im prall gefüllten Saal keinen Wunsch offen.
Der erste Eindruck bei Jazz im Bürgerhaus täuschte nicht: Man hatte mit Musikern der Jazz-Oberliga zu tun. Nachdem Jon Sass (Tuba) und Arkady Shilkloper (Horn, Kuhlohorn, Alphorn) einiges über ihre mehr als 20-jährige Zusammenarbeit und über weltweite Erfolge in aller Bescheidenheit und mit Humor schmunzelten, entpuppten sie sich als ein fabelhaft aufeinander eingespieltes und unkonventionell groovendes Mini-Ensemble mit Nerv, Biss und Humor.