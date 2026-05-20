Ausnahmeläuferin Julia Ehrle: Villingerin kommt dem Ticket für die Weltmeisterschaft schon sehr nahe

Die Villinger Ausnahmeläuferin Julia Ehrle glänzt auch in Pliezhausen. Die Top-Athletin macht schon den ersten Schritt in Richtung Leichtathletik-Weltmeisterschaft.

Beim traditionsreichen internationalen Läufermeeting in Pliezhausen hat die Villinger Nachwuchsläuferin Julia Ehrle von der LG farbtex Nordschwarzwald am Sonntag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Über die 3000 Meter lief die talentierte Athletin starke 9:14,76 Minuten und hat damit den ersten Teil der Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) erfüllt.

Starkes Rennen Das Meeting in Pliezhausen zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Veranstaltungen der deutschen Leichtathletik. Besonders die außergewöhnlichen Streckenformate und die hochklassige internationale Konkurrenz machen das Event zu einem wichtigen Formtest für zahlreiche Spitzen- und Nachwuchsathleten.

Vor zahlreichen Zuschauern im Schönbuchstadion zeigte Ehrle ein mutiges und taktisch kluges Rennen. Von Beginn an hielt sie sich im vorderen Feld des stark besetzten Laufs auf und überzeugte vor allem auf den letzten Metern mit großem Kampfgeist und hoher Tempohärte. In einem Rennen auf internationalem Niveau bewies die junge Villingerin eindrucksvoll ihre derzeit ausgezeichnete Form.