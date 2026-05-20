Ausnahmeläuferin Julia Ehrle: Villingerin kommt dem Ticket für die Weltmeisterschaft schon sehr nahe

Die Villinger Ausnahmeläuferin Julia Ehrle glänzt auch in Pliezhausen. Die Top-Athletin macht schon den ersten Schritt in Richtung Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Beim traditionsreichen internationalen Läufermeeting in Pliezhausen hat die Villinger Nachwuchsläuferin Julia Ehrle von der LG farbtex Nordschwarzwald am Sonntag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Über die 3000 Meter lief die talentierte Athletin starke 9:14,76 Minuten und hat damit den ersten Teil der Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) erfüllt.