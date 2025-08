Ausnahmeathletin in Betzweiler

1 Die Freude über den Besuch ist groß Foto: Nachbarschaftsgrundschule Betzweiler-Wälde Für die Nachbarschaftsgrundschule in Betzweiler war es ein großer Tag: Die Gesamtweltcupsiegerin in der Nordischen Kombination kam zu Besuch.







Link kopiert



Bereits zum dritten Mal in Folge zählten die Schüler der Nachbarschaftsgrundschule in Betzweiler zu den glücklichen Gewinnern des sportartübergreifenden Grundschulwettbewerbs „Jugend trainiert“. Die Auszeichnung – eine Kiste gefüllt mit Pausenspielen – wurde von der Gesamtweltcupsiegerin in der Nordischen Kombination, Nathalie Armbruster, überreicht.