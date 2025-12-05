Auslosung in Washington: Mexiko und Südafrika eröffnen Fußball-WM 2026

1 In Washington wurden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Die Auftaktpartie des XXL-Turniers im kommenden Sommer steht. Es gibt eine Neuauflage. Mexiko trifft auf Südafrika - und will es besser machen als Gastgeber Katar im Winter 2022.







Washington - Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika bestreiten im kommenden Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ergab die Auslosung der zwölf Vorrunden-Gruppen im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. Die WM wird 2026 erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen und findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.