1 Sebastian Hoeneß: Wie weit geht die Reise des VfB Stuttgart im DFB-Pokal? Foto: dpa/Bernd Thissen

Der VfB Stuttgart freut sich auf das Halbfinale: In der Sportschau wurde am Sonntag ausgelost, gegen wen die Schwaben im DFB-Pokal als nächstes antreten müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Titelverteidiger RB Leipzig tritt im Halbfinale des DFB-Pokals beim Bayern-Bezwinger SC Freiburg an. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt bestreiten das zweite Duell um den Einzug ins Endspiel. Das ergab die Auslosung durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Im vergangenen Jahr gewann Leipzig im Elfmeterschießen des Endspiels gegen Freiburg.

Die Sachsen hatten sich am Mittwoch durch ein 2:0 gegen Borussia Dortmund für das Halbfinale qualifiziert. Der SC Freiburg hatte am Dienstag überraschend den Rekordpokalsieger FC Bayern auswärts mit 2:1 bezwungen.

Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 3. Juni.