1 Die SG Zimmern II/Horgen I fordert den Titelverteidiger heraus. Foto: Das Los hat entschieden: Der SV Winzeln muss in der ersten Pokalrunde des Bezirks Schwarzwald/Zollern bei der SGM Zimmern II/Horgen I antreten.







Link kopiert



128 Teams, 64 Spiele: Das ist die erste Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern. Am Mittwochabend fand die Auslosung der ersten Runde statt. Gespielt wird zunächst in drei regionalen Gruppen, um die Fahrtzeiten in Runde eins zu begrenzen.