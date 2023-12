1 Am Samstagabend wird die Gruppenphase der Fußball-EM ausgelost. Foto: dpa/Arne Dedert

Am Samstagabend steigt in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Um 18 Uhr geht es los. Hier geht es zum Liveticker.









In weniger als 200 Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und spätestens mit der Auslosung an diesem Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf das Turnier. Denn nach der Veranstaltung in der Hansestadt werden viele Fragen beantwortet sein.