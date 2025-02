Champions League: Bayern gegen Bayer: Deutscher Kracher in der Königsklasse

3 Das Objekt der Begierde: Der Henkelpokal. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Nach dem Pokal-Duell und zwei Ligaspielen folgen in der Champions League zwei weitere Ausgaben Bayern gegen Leverkusen. Dortmund ist in aussichtsreicher Ausgangsposition.









Link kopiert



Nyon - In der Champions League kommt es zum deutschen Fußball-Gipfel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Meister Bayer Leverkusen. Die beiden Bundesligisten treffen im Achtelfinale am 4./5. und 11./12. März aufeinander. Sie treten damit nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel zum vierten und fünften Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an. Borussia Dortmund bekommt es in der Runde der letzten 16 mit OSC Lille aus Frankreich zu tun, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA ergab.