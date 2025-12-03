Auslieferung nach Basel: Tatverdächtiger im Tötungsdelikt Riehenring festgenommen

1 Für den Mann klickten die Handschellen in Kroatien. Foto: dennisweiland/Pixabay Der Tatverdächtige im Tötungsdelikt am Riehenring ist an die Basler Staatsanwaltschaft ausgeliefert worden.







Link kopiert



Im Mai wurde ein 49-jähriger Mann in einer Wohnung am Riehenring umgebracht. Die Staatsanwaltschaft konnte nun einen Verdächtigen fassen. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hatte nach dem Auffinden der Leiche am 5. Juni eine Sonderkommission eingesetzt. „Diese konnte aufgrund ihrer intensiven Ermittlungen den mutmaßlichen Täter identifizieren“, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Aufgrund eines internationalen Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in Kroatien angehalten, festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Staatsanwaltschaft laut Mitteilung dazu keine weiteren Angaben machen. Der Festgenommene hat eine Schweizer Staatsbürgerschaft; für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft wird dem Zwangsmaßnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.