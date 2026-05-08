Ausleihen in Bad Liebenzell: In der Stadtbibliothek sprechen die Zahlen für sich

Bücherei-Leiter Claudio Schmidt berichtet in Gemeinderatssitzung, was sich im vergangenen Jahr in der Bad Liebenzeller Einrichtung alles getan hat.

Wenn es im Bad Liebenzeller Gemeinderat um Zahlen geht, ist das selten erfreulich: Zu schlecht ist die Haushaltslage in der Kurstadt. In der jüngsten Sitzung war das anders. Da lieferten Zahlen Grund zur Freude. Claudio Schmidt, der Leiter der Stadtbibliothek, berichtete von der Arbeit der Einrichtung im vergangenen Jahr. Und da sprechen die Zahlen für sich.

Zahlen 561 ausgegebene Ausweise und damit aktive Nutzer verzeichnete die Bibliothek 2025. Schmidt und sein Team verzeichneten 9391 Besucher. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstiegt um 10,4 Prozent. „Im Prinzip war jeder Bewohner von Bad Liebenzell einmal in der Stadtbibliothek“, veranschaulichte deren Leiter.

Zahl der Ausleihen steigt

Die Nutzer wurden bei den 10.665 vorhandenen Medieneinheiten – also unter anderem Bücher, Spiele oder Tonträger – fündig und liehen 23.924 Mal etwas aus. Diese Zahl bezieht sich auf die vor Ort getätigten Ausleihen. Dazu kommt noch die Online-Ausleihe: Über die „eBib Nordschwarzwald“ haben die Büchereinutzer übers Internet Zugriff auf weitere 29.000 e-Medien. In diesem Segment berichtet Schmidt von 8506 Ausleihen 2025. Die in Summe 32.430 Ausleihen bedeute einen Anstieg um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Summe wurden dabei 20.054 Mal Bücher verliehen: Hätten sich diese die Leser alle selbst gekauft, hätte dies 361.976 Euro gekostet, rechnete Schmidt vor. Neben ihm sind noch drei Mitarbeiterinnen in der Stadtbibliothek tätig.

Darüber hinaus fanden 50 Veranstaltungen und Führungen statt, und die Einrichtung Stadtbibliothek hatte 25 Kooperationspartner.

Arbeit Claudio Schmidt erläuterte den Gemeinderäten auch die Schwerpunkte der Bibliotheksarbeit. So sei die Einrichtung ein „zentraler Bildungsort“, außerdem ein „Treffpunkt für alle“, der die Innenstadt belebe. Als Drittes nannte er die Bedeutung der Bildungs- und Kooperationspartnerschaften, die die Stadtbibliothek pflegt, etwa mit den Reuchlin-Schulen.

Ereignisse Besonders wichtig war für Schmidts Arbeit 2025 die Gründung des Fördervereins Stadtbibliothek Bad Liebenzell. Die Unterstützung der Engagierten dort „tut auch unserem Bibliotheksteam richtig gut“, erzählte er. Denn die Ehrenamtlichen würden dort anpacken, wo den Mitarbeitern oft die Zeit fehlt.

Bibliothek kommen künftig per Fahrrad in die Stadtteile

Außerdem besitzt die Einrichtung nun eine mobile Bibliothek, einen Fahrradanhänger mit einer Bücherkiste. Möglich wurde dies durch Fördermittel aus dem Programm „Entwicklung Ländlicher Raum Baden-Württemberg.“

So ist die Stadtbibliothek in Zukunft nicht nur auf ihren Standort in der Dr.-Mertz-Promenade 4 beschränkt. Allerdings: „Sie ist noch nicht in Betrieb, uns fehlt noch das Fahrrad dazu.“ Ab dem Sommer allerdings soll die mobile Bibliothek die Stadtteile mit Lesestoff versorgen.

Weiter berichtete Schmidt etwa von der Umstellung des Bibliothekssystems und meinte – mit Blick auf die erfolgte Erhöhung der Gebühren – „da gab es keine negativen Stimmen aus der Leserschaft“.

Unsere Empfehlung für Sie Gärtnern in Bad Liebenzell Saatgutbibliothek startet am 12. Februar Die Stadt Bad Liebenzell hat ein neues Angebot für Hobbygärtner, die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon anbauen.

Bestand Und dann lieferte er doch noch Zahlen, die nicht ganz so erfreulich waren. So liege die Erneuerungsquote bei Romanen bei neun Prozent und bei Kinderbüchern bei fünf Prozent. Das bedeute, der Bestand sei überaltert, aber das Geld, um ihn aktuell zu halten, sei nicht vorhanden. Damit dies der Fall ist, müssten laut Schmidt jedes Jahr zehn Prozent der Medien ersetzt werden. „Ich bin heilfroh, dass es den Förderverein gibt.“ Denn der bietet auch finanzielle Unterstützung und damit die Möglichkeit, neue Bücher zu kaufen.

Ausblick Im kommenden Jahr soll wieder eine Nacht der Bibliotheken stattfinden, kündigte Claudio Schmidt an. Außerdem wies er auf den Comictag für Kinder und Jugendliche hin: Der bietet bereits am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Comic-Spaß und Graffiti Action am Marktplatz und Kurhausdamm. Dafür arbeitet die Bibliothek mit dem Stadtjugendreferat zusammen.