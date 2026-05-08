Ausleihen in Bad Liebenzell: In der Stadtbibliothek sprechen die Zahlen für sich

Bücherei-Leiter Claudio Schmidt berichtet in Gemeinderatssitzung, was sich im vergangenen Jahr in der Bad Liebenzeller Einrichtung alles getan hat.
Wenn es im Bad Liebenzeller Gemeinderat um Zahlen geht, ist das selten erfreulich: Zu schlecht ist die Haushaltslage in der Kurstadt. In der jüngsten Sitzung war das anders. Da lieferten Zahlen Grund zur Freude. Claudio Schmidt, der Leiter der Stadtbibliothek, berichtete von der Arbeit der Einrichtung im vergangenen Jahr. Und da sprechen die Zahlen für sich.