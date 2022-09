1 Geselliges Beisammensein beim Sommerfest der Hexenzunft Villingen am Walkebuck. Foto: Archiv Hexenzunft Villingen

Zum Ausklang der Sommerferien veranstaltet die Hexenzunft Villingen am kommenden Wochenende ihr traditionelles Sommerfest am Walkebuck in der Villinger Südstadt.















VS-Villingen - Los geht es am Samstagnachmittag, 10. September, ab 15 Uhr mit dem vielseitigen Festbetrieb. Dieser wird mit zahlreichen Überraschungen nicht nur in der Hexenküche aufwarten.

Kulinarisch ist sicherlich der Balkangrill mit Cevape, Ajvar & Luk, bekannt aus dem erfolgreichen Fasnetkrimi um Kommissar Hex , aber auch die beiden musikalischen Gruppen, Höhepunkte der zweitägigen Veranstaltung, teilt die Hexenzunft mit.

Brassbrand sorgt für Stimmung

Denn am Samstagabend ab 19.30 Uhr werden die Lokalmatadoren von der Villinger Stadtharmonie, die Brassband Klosterbrass, mit ihrem vielfältigen Liederrepertoire für ausgelassene Feierstimmung sorgen. Angesichts der mittlerweile zahlreichen Auftritte, unter anderem am Hexenball 2020, kann schon jetzt garantiert werden, dass an diesem Abend keine Langeweile auftreten wird. Der Eintritt für diesen Hörgenuss beim letzten großen Sommerfest am Walkebuck in 2022 ist frei.

Blumberger spielen am Sonntag

Tags darauf umrahmt ab 11 Uhr die Stadtkapelle Blumberg musikalisch den sonntäglichen Frühschoppen. Die Musiker aus dem südlichen Kreisgebiet sind keine Unbekannten in der Villinger Südstadt und werden sicherlich auch in diesem Jahr für sehr gute Unterhaltung bei den Gästen sorgen, so die Hexenzunft.

Glücksrad dreht sich

An beiden Tagen bietet die Hexenzunft auch allerlei Attraktionen für Groß und Klein. Vom Glücksrad übers Kinderschminken bis zum Kasperletheater wird beim Villinger Fasnetsverein sicherlich keine Langeweile aufkommen. Familien können traditionell bei einem gepflegten Mittag- und Abendessen mit vielseitigem Kinderprogramm entspannen und zusammen sein.